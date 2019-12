Schwaiger überrascht in Beaver Creek und gewinnt Wette

Skirennfahrer Dominik Schwaiger hat mit dem besten Abfahrts-Ergebnis seiner Karriere die Bilanz der deutschen Mannschaft in Beaver Creek gerettet.

Dank des überraschenden siebten Platzes gewann er zudem eine Wette mit Alpinchef Wolfgang Maier. „Ich bin auf alle Fälle super happy mit meinem siebten Platz“, berichtete Schwaiger in Colorado. „Kleiner Anreiz war noch: Ich habe mit Wolfi eine kleine Wette am Laufen gehabt. Wenn ich Top 15 fahre, kriegen wir eine Kamera für's Team, damit wir mal gescheite Fotos machen können für den DSV-Kanal.“

Mit Startnummer 41 hatte der 28-Jährige im Ziel nur 0,64 Sekunden Rückstand auf Sieger Beat Feuz aus der Schweiz und war damit genauso schnell wie der Norweger Aleksander Aamodt Kilde auf dem geteilten siebten Platz. In einer Abfahrt oder einem Super-G war Schwaiger in seiner Karriere nie besser, einzig im Parallel-Riesenslalom gelang ihm vor vier Jahren mal ein vierter Platz. Schwaiger war am Samstag der einzige Deutsche in den Top 10.

Den zweiten Platz teilten sich Vincent Kriechmayr aus Österreich und der Franzose Johan Clarey mit je 0,41 Sekunden Rückstand auf Feuz. Eine Woche nach seinem sensationellen Comeback-Sieg in Lake Louise verpassten Thomas Dreßen die vorderen Plätze kam als zweitbester Deutscher auf Rang 19. „Grundsätzlich bin ich mit der Zeit zufrieden - bis auf die Netzkurve oben, die war halt scheiße. Da habe ich das Rennen weggeschmissen“, sagte Dreßen.

Auf die Spitze fehlten ihm 1,10 Sekunden. Vor einem Jahr war er in Beaver Creek gestürzt und hatte sich schwer am Knie verletzt. Erst vergangene Woche hatte er sein Weltcup-Comeback gegeben und in Lake Louise sensationell gewonnen.

Weltcup-Wertung

Homepage Skiweltverband FIS

Nachrichten auf der Homepage des Deutschen Skiverbandes

Athleten Deutscher Skiverband