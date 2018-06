Schwäbische Gruppentherapie

Es gibt eine Menge Beispiele dafür, dass das Erreichen eines Tennisfinales nicht automatisch höchste Weihen nach sich zieht. So gesehen wirkte Barbara Rittners Prophezeihung im November in Prag eher wie eine trotzige Wunschvorstellung. „Wir werden dieses Scheißding irgendwann gewinnen – so wahr ich hier stehe“, hatte sie nach der ernüchternden Abfuhr im Fed-Cup-Endspiel gegen Tschechien verkündet, obwohl ihre „Mädels“ den Nachweis der erforderlichen mentalen Stärke nicht hatten antreten können.

Seit Sonntag hat der Glaube, dass die Teamchefin doch richtig liegen könnte, neue Nahrung erhalten. Beim 4:1 gegen Australien in der Porsche-Arena setzten sich die Weltranglistenzehnte Angelique Kerber und Andrea Petkovic (Nummer 12) über alle Widrigkeiten hinweg und schafften das, was das Schwerste ist im Spitzensport: den Erwartungen gerecht zu werden. Nach der Finalteilnahme im Vorjahr wäre es ziemlich schwer geworden, der Öffentlichkeit eine Niederlage gegen Samantha Stosur (Nr. 25) und Jarmila Gajdosova (54) zu erklären. Und doch war ein 0:3 viel näher, als es das 4:1 vermuten ließe.

Doch diesmal hielt Rittners Team allen Stürmen stand, setzte sich über Prager Nachwehen, Erstrundenniederlagen, Rückstände, Matchbälle, Müdigkeit und das Gajdosova’sche Hochgeschwindigkeitstennis hinweg und weckte mit dieser mentalen Stärke Hoffnungen auf mehr. „Ich bin unfassbar stolz auf die Mädels“, sagte Rittner am Sonntag vor den 4000 begeisterten Zuschauern in der Arena des Frauentennis-Sponsors, nachdem Petkovic gegen Gajdosova den Siegpunkt geholt hatte. „Sie sind das Aushängeschild des deutschen Tennis“, lobte Verbandspräsident Ulrich Klaus. „Eine bessere Werbung können wir gar nicht haben. Alle Werbekampagnen können das nicht bringen.“

Dabei kommen allen Beteiligten die Synergieeffekte zugute, die sich aus dem Engagement des schwäbischen Autobauers ergeben. Zum fünften Mal in Folge spielte das Fed-Cup-Team in Stuttgart, in der Halle, in der im April auch das traditionelle, hochkarätig besetzte Frauenturnier stattfindet.

Alle im Team werden nicht müde zu betonen, dass sie sich in Stuttgart wie im eigenen „Wohnzimmer“ fühlten. Die „Gänsehautatmosphäre“ in der Halle mit der engagierten Unterstützung der Zuschauer würden die Spielerinnen gern viel öfter genießen. „Wir werden die Russinnen mal fragen, ob sie in Stuttgart spielen wollen“, kündigte Wortführerin Petkovic launig an.

Auf die schwäbische Gruppentherapie aber wird Rittners Team im Halbfinale verzichten müssen. In Moskau wird es ungleich schwerer werden als im Vorjahr in Australien, erneut das Finale zu erreichen, vor allem, wenn Maria Scharapowa wieder spielen sollte. In Polen führte die Weltranglistenzweite die Russinnen zum 3:0-Sieg. Und noch sind die deutschen Spitzenspielerinnen den Nachweis schuldig, dass sie es auch mit einer Grand-Slam-Siegerin aufnehmen können.

Speziell Petkovic’ beeindruckende Vorstellung aber hat die Hoffnung genährt, dass ein Finale tatsächlich nicht das Maximum bleiben muss für das deutsche Frauentennis. Wer sich – müde werdend nach mehr als drei Stunden Tennis am Vortag – von einem 2:4-Rückstand im entscheidenden Satz nicht aus dem Konzept bringen lässt und auch nicht von einer Gegnerin, die aus allen Rohren feuert wie Gajdosova, sondern mit kühlem Kopf zwei Rebreaks erzwingt und noch 8:6 gewinnt, dem ist so ziemlich alles zuzutrauen. Den Eindrücken von Stuttgart zufolge wäre es keine große Überraschung, wenn es dieses Jahr eine neue deutsche Nummer 1 geben würde. Petkovic ist mental stärker als Kerber.