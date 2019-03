Seit April 2008 lenkt Werner Schuster die Geschicke der deutschen Skispringer. Die (Erfolgs-)Bilanz aus elf gemeinsamen Wintern liest sich – durchaus beeindruckend – so:

Olympische Spiele: 2010 in Vancouver: Silber Team (Neumayer, Wank, Schmitt, Uhrmann). – 2014 in Sotschi: Gold Team (Wank, Kraus, Wellinger, Freund). – 2018 in Pyeongchang: Gold Normalschanze (Wellinger), Silber Großschanze (Wellinger), Silber Team (Freitag, Geiger, Leyhe, Wellinger).

Nordische Weltmeisterschaften: 2009 in Liberec: Silber Großschanze (Schmitt). – 2011 in Oslo: Bronze Team Normalschanze (Schmitt, Neumayer, Uhrmann, Freund). – 2013 in Val di Fiemme: Silber Team Großschanze (Wank, Freund, Neumayer, Freitag), Bronze Mixed-Team (mit Freitag, Freund). – 2015 in Falun: Gold Großschanze (Freund), Gold Mixed-Team (mit Freitag, Freund), Silber Normalschanze (Freund). – 2017 in Lahti: Gold Mixed-Team (mit Eisenbichler, Wellinger), Silber Großschanze (Wellinger), Silber Normalschanze (Wellinger), Bronze Normalschanze (Eisenbichler). – 2019 in Seefeld: Gold Großschanze (Eisenbichler), Gold Team (Geiger, Freitag, Leyhe, Eisenbichler), Gold Mixed-Team (mit Eisenbichler, Geiger), Silber Großschanze (Geiger).

Skiflug-Weltmeisterschaften: 2012 in Vikersund: Silber Team (Wank, Freitag, Mechler, Freund). – 2014 in Harrachov: Gold (Freund). – 2016 in Bad Mitterndorf: Silber Team (Wellinger, Leyhe, Freitag, Freund). – 2018 in Oberstdorf: Bronze (Freitag).

Gesamtweltcup: 2013/14: Dritter Rang (Freund). – 2014/15: Erster Rang (Freund). – 2015/16: Zweiter Rang (Freund). – 2017/18: Zweiter Rang (Freitag).

Skiflug-Gesamtweltcup: 2014/15: Zweiter Rang (Freund). – 2015/16: Zweiter Rang (Wellinger). – 2018/19: Erster Rang (Eisenbichler), bei noch einem Wettbewerb am Sonntag.

Nationencup: 2009/10, 2011/12, 2015/16 und 2016/17: Platz drei. – 2012/13, 2013/14, 2017/18 und wohl auch 2018/19 (bei noch zwei Wettbewerben an Samstag und Sonntag): Platz zwei. – 2014/15: Platz eins.

Weltcup: 36 Einzelsiege (Freund 22, Freitag 8, Wellinger 3, Geiger 2, Eisenbichler 1), 52 zweite, 36 dritte Ränge. – 10 Siege in Team-Wettbewerben, 19 zweite, 8 dritte Ränge. (lin)