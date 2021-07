Schumacher über Wechsel-Spekulationen: „Im Hier und Jetzt“

Zu einem Zimmerbrand in Zech ist die Feuerwehr Lindau am Donnerstagvormittag ausgerückt. Während der Sachschaden an der Wohnung um die 100 000 Euro betragen dürfte, kam die Bewohnerin mit einer leichten Rauchgasvergiftung davon.

Um 9.20 Uhr ging bei der Hauptwache der Lindauer Feuerwehr der Alarm ein mit der Meldung, dass in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Leiblachstraße ein Sofa brenne. Die eintreffenden Kräfte schickten einen Trupp unter Atemschutz in die Wohnung, aus deren Fenster die Flammen schlugen.