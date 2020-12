Schumacher – Mehr als nur ein Name

Deutschland, einig, Schumiland – so lautete über ein Jahrzehnt das einheitliche Credo in der Republik. Auf Michael Schumacher konnten sich fast alle einigen. Sonntags, Formel 1, Schumi vor! Das glorreiche schwarz-rot-goldene Jahrzehnt, das uns mit italienischem Einschlag und Dirigentenfinger in seinen Bann zog. Nun ist also der nächste Schumacher in der Motorsport-Königsklasse und die Menschen lechzen nach dem neuen Wunderfahrer. Nachdem jüngst eine Formel 1 ohne deutschen Fahrer und Rennen drohte, dürfte der Serie die Aufmerksamkeit hierzulande nun gewiss sein.

Doch vergessen wir nicht: Mick ist Mick und nicht Michael, möge der Schatten noch so groß sein. Der 21-Jährige ist kein Übertalent, sondern ein harter Arbeiter, er braucht Zeit für den nächsten Schritt. Erfahrungen werden vorerst die ersten Trophäen bleiben. Und ist dies gut so. Denn dass ein Schumacher im Alter besser wird, hat schon ein anderer bewiesen – auch wenn dessen Name ab sofort nicht mehr jedes Mal genannt werden sollte.