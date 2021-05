Schrötter Zehnter in Moto2-Rennen

Rund 40 Personen aus Tuttlingen und vor allem angrenzenden Landkreisen haben in der Nacht zu Sonntag in Tuttlingen randaliert. Die Polizei stoppte den Zug in der Freiburg-/Bogenstraße und löste die Versammlung auf. Die Ordnungshüter waren mit Steinen, Fackeln und Reizgas sowie körperlich attackiert worden. Ein Polizist wurde durch einen Schlag ins Gesicht verletzt.

„Die Situation war schwierig“, sagte Matthias Preiss, der an diesem Abend Einsatzleiter der Tuttlinger Polizei war.