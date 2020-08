Schröder bei Niederlage vom Platz gestellt - Lakers durch

Im Bereich der Rotachmündung in Friedrichshafen und entlang der Flachwasserzonen im Eriskircher Ried sowie am Schwedi in Langenargen haben sich in den vergangenen Wochen großflächige, von weitem sichtbare und übel riechende Algenteppiche gebildet. „Dieses Phänomen beobachten wir vor allem in den heißen Perioden des Sommers, wenn der See ausreichend Nährstoffe aufweist, was besonders an den Flussmündungen durch entsprechende Einträge der Fall ist. Die hohen Temperaturen beschleunigen das Wachstum dieser fädigen Algen“, erklärt Thorsten ...