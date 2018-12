Schröder gewinnt mit OKC in Brooklyn - Dallas verliert

Von Aalener Nachrichten

Die Polizei hat seit Dienstag nach einer Frau aus Niederstotzingen gesucht. Gegen 7.30 Uhr hatte der Ehemann das Fehlen seiner Frau bemerkt. Er suchte zuerst selbst nach ihr, musste dann aber die Polizei verständigen.

Die suchte mit einem Großaufgebot nach der 40-Jährigen. Dazu setzte sie neben vielen Streifen auch einen Polizeihubschrauber und Hunde, die für Personensuchen spezialisiert sind, ein.

Am Donnerstag sah dann eine Frau gegen 9 Uhr eine Passantin in der Stettener Straße in Niederstotzingen.