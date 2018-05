Schotte Higgins steht im Finale - 17:13 gegen Wilson

John Higgins hat bei der Snooker-Weltmeisterschaft in Sheffield das Endspiel erreicht und darf auf seinen fünften Titel hoffen.

Der 42 Jahre alte Schotte bezwang in der Vorschlussrunde Kyren Wilson mit 17:13 und steht damit wie im Vorjahr im Finale des wichtigsten Turniers des Jahres. 2017 hatte Higgins gegen den Weltranglistenersten Mark Selby verloren, der diesmal bereits in der ersten Runde ausschied.

Im Finale trifft „The Wizard of Wishaw“ am Sonntag und Montag auf den Sieger der Party Barry Hawkins gegen Mark Williams. Vor der letzten Session am Samstagabend führt der Engländer Hawkins mit 13:11 gegen den Waliser Williams.

