Schommers hofft auf „nicht zu große Verletzung“ von Ewerton

Von Schwäbische Zeitung

Eine Auseinandersetzung ist am frühen Samstagmorgen in Ravensburg eskaliert. An der Schlägerei waren rund 30 Personen beteiligt, schließlich wurde sogar ein Zaun zum Wurfgeschoss.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, waren gegen 3:20 Uhr zunächst zwei Besucher einer Diskothek Am Alten Gaswerk vom Securitydienst verwiesen worden. Doch anschließend holten sich die beiden offenbar Verstärkung: Mit rund 20 weiteren Personen versammelten sie sich erneut vor der Diskothek.