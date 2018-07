Schock vor Reit-EM: Auch Ehning fällt aus

Warendorf (dpa) - Zweiter Schock kurz vor der Europameisterschaft: Auch Marcus Ehning fällt für die Titelkämpfe der Springreiter aus. Wegen einer Verletzung seines Pferdes Plot Blue kann der Mannschafts-Weltmeister aus Borken in der kommenden Woche in Madrid nicht starten.

Nach Weltcup-Sieger Christian Ahlmann (Marl) ist Ehning bereits der zweite Topreiter, der ausfällt. „Das ist ein herber Verlust für uns“, sagte Bundestrainer Otto Becker. „Er war zuletzt in Topform.“

Die Mannschaft in Madrid bilden nun Ludger Beerbaum (Riesenbeck) mit Gotha, Marco Kutscher (Riesenbeck) mit Cornet Obolensky, Janne-Friederike Meyer (Schenefeld) mit Lambrasco und Carsten-Otto Nagel (Norderstedt) mit Corradina. Als Ersatzreiter reist Philipp Weishaupt (Riesenbeck) mit Monte Bellini in die spanische Hauptstadt.

„Das trifft uns sehr“, sagte der Bundestrainer, „erst Christian, jetzt Marcus, beide waren gut in Form.“ Ahlmann war zuletzt der erfolgreichste deutsche Springreiter, hatte aber bereits vor zwei Wochen seinen EM-Start absagen müssen, weil sein Hengst Taloubet angeschlagen ist. Die Pferde werden am Freitagabend nach Madrid geflogen, die Reiter folgen am Montag. Das erste EM-Springen ist am Mittwoch.