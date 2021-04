Schober soll Sportdirektor auf Schalke werden

Beim Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 ist Ex-Torhüter Mathias Schober übereinstimmenden Medienberichten zufolge Favorit für den Posten des Sportdirektors.

Über die Personalie berichteten die „WAZ“ und weitere Medien wie „Sport1“. Der 45-Jährige arbeitet bereits seit seinem Karriereende als Fußball-Profi für den Revierclub, er ist aktuell Sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, der sogenannten Knappenschmiede.

Laut „WAZ“-Bericht will Schalke-Sportvorstand Peter Knäbel so schnell wie möglich einen Sportdirektor als seinen Assistenten einsetzen. Schober gehört bereits zu der „Taskforce Kaderplanung“, die den womöglich radikalen Umbruch bei den Königsblauen im Sommer unterstützen soll. Der Schalker Abstieg war am vergangenen Dienstag durch eine 0:1-Niederlage gegen Arminia Bielefeld besiegelt worden.

