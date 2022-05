Schneller als Ledecky: Titmus schwimmt Weltrekord

Die australische Schwimmerin Ariarne Titmus hat den Weltrekord über 400 Meter Freistil verbessert.

Die 21-Jährige schlug bei den australischen Meisterschaften in Adelaide am Sonntag nach 3:56,40 Minuten an und war damit sechs Hundertstelsekunden schneller als US-Schwimmstar Katie Ledecky bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro. Titmus siegte deutlich vor Lani Pallister. Dritte wurde Kiah Melverton.

Titmus hatte bereits bei Olympia in Tokio geglänzt. In der japanischen Hauptstadt gewann sie im vergangenen Sommer vier Medaillen, darunter zwei Goldmedaillen. Im Kraul-Rennen über 400 Meter hatte sich Titmus vor Silbermedaillengewinnerin Ledecky durchgesetzt.

