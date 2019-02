Schneemassen kein Problem für WM in Inzell

Von Schwäbische Zeitung

Ein 25-Jähriger soll in der Nacht auf Sonntag mit einem Messer einen 27-Jährigen in Mengen getötet und dessen 25-jährigen Begleiter schwer verletzt haben. Anlass soll eine Auseinandersetzung in der Beizkofer Straße gewesen sein, wie die Polizei am Sonntagmittag mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten der mutmaßliche Täter und ein 23-Jähriger Streit mit einer mehrköpfigen Personengruppe angefangen, in dessen der Tatverdächtige unvermittelt mit einem Messer auf den 27-Jährigen sowie den 25-Jährigen einstach.