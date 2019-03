Schneefall verhindert Tor für Hannover 96

Das Sturmtief Eberhard ist am Sonntag auch über den Landkreis Biberach gezogen. Dabei ist am Nachmittag im Gewerbegebiet in Haslach ein Baum auf ein Gebäude gestürzt, wie die Feuerwehr Erolzheim auf ihrer Homepage schreibt.

Die Feuerwehrleute aus dem Illertal sind mit ihrer Drehleiter und einem Rüstwagen von der Feuerwehr Haslach nachalarmiert worden. „Wir entfernten den Baum stückweise mit einer Motorkettensäge und der Drehleiter“, heißt es weiter.