Schmadtke nimmt Wolfsburger Spieler in die Pflicht

Vor dem Start der Rückrunden-Vorbereitung hat Wolfsburgs Geschäftsführer Jörg Schmadtke die Spieler des bis auf Platz 13 abgestürzten Fußball-Bundesligisten in die Pflicht genommen.

„Ich erwarte, dass die Mannschaft bedingungslos den Weg, den wir vorgeben, geht und hingebungsvoll ihren Job macht. Feierabend!“, sagte Schmadtke dem „Sportbuzzer“.

Der VfL absolviert am Nachmittag sein erstes Training nach der kurzen Weihnachtspause. Bereits am 9. Januar geht es für die Niedersachsen mit dem Spiel beim VfL Bochum weiter. Vor der Pause hatten die Wolfsburger unter Trainer Florian Kohfeldt sieben Pflichtspiele in Serie verloren und haben nun nur noch drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Schmadtke warnte daher davor, die Lage zu unterschätzen. „Ich schaue schon sehr kritisch auf die Situation, die wir uns selbst eingebrockt haben. Ich schaue schon in erster Linie nach unten - das muss abgesichert werden“, sagte der 57-Jährige.

© dpa-infocom, dpa:211229-99-532272/2

sportbuzzer.de