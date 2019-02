Schlierenzauer muss in Willingen um WM-Ticket kämpfen

Rekord-Weltcupsieger Gregor Schlierenzauer muss in Willingen um sein Ticket für die Nordische Ski-WM in Seefeld kämpfen.

Dies erklärte Österreichs Cheftrainer Andreas Felder vor den drei Wettbewerben auf der Mühlenkopfschanze am Freitag, Samstag und Sonntag. Demnach sind neben Schlierenzauer in Stefan Kraft, Daniel Huber, Jan Hörl, Michael Hayböck, Manuel Fettner und Philipp Aschenwald sechs weitere ÖSV-Adler für Willingen nominiert.

Zur WM in Schlierenzauers Heimat in Tirol wird Felder aber nur sechs der sieben Skispringer mitnehmen können. Schlierenzauer hat 53 Weltcup-Siege und damit mehr als jeder andere in der Geschichte des Skispringens auf dem Konto. Nach mehreren Verletzungen und Formtiefs ist der 29-Jährige bisher in diesem Winter aber noch nicht über einen zwölften Platz hinausgekommen. Zuletzt gewann er in Lahti aber immerhin das Teamspringen mit drei ÖSV-Kollegen.

