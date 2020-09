Schiedsrichter Patrick Ittrich: „Der Umgang ist etwas rauer geworden“

Auch wenn die Öffentlichkeit aufgrund der 7500 Fans den Fokus beim Pokalspiel des VfB Stuttgart gegen Hansa am Sonntag (15.30/Sky) vor allem auf die Ränge legen wird, hält es VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo ganz nach Alfred Preißler.

Die Legende von Borussia Dortmund phrasierte einst: „Entscheidend is’ auf’m Platz“ – und so will es Matarazzo trotz der Umstände mit der Übermacht an Heimfans im Ostseestadion halten. „Natürlich ist es ein Vorteil, wenn man die Zuschauer im Rücken hat.