Schiedsrichter-Chef sieht Fußball auf Weg zur Normalität

Ab dem 9. Juli wird fünf Jugendlichen und jungen Männern am Ulmer Landgericht der Prozess gemacht. In der Halloween-Nacht im vergangenen Herbst sollen sie eine 14-Jährige mehrmals vergewaltigt haben. Mutmaßlicher Tatort: ein abgelegenes Haus in einem Ortsteil von Illerkirchberg (Alb-Donau-Kreis).

Der perfekte Ort, wenn man ungestört sein möchte Man muss fast ganz durchfahren durch die Siedlung. Am Ende der Straße erblickt man es. Das Haus hat seine besten Jahre hinter sich.