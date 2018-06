Schalkes Einzug ins Achtelfinale ist noch möglich

Theoretisch kann sich der FC Schalke 04 trotz der 0:5-Heimpleite gegen den FC Chelsea in der Gruppe G noch für das Achtelfinale der Champions League qualifizieren.

Die Konstellation:

Die Engländer stehen mit 11 Punkten vor dem letzten Spieltag am 10. Dezember als Gruppensieger fest. Sporting Lissabon ist Zweiter (7), Schalke Dritter (5) vor NK Maribor (3).

Damit die Königsblauen die K.o.-Runde der Königsklasse wie bei ihren zurückliegenden vier Teilnahmen noch erreichen, müssen sie zum Abschluss der Gruppenphase in Maribor gewinnen. Gleichzeitig muss Lissabon in London verlieren. Um im kommenden Jahr zumindest in der Europa League weiterzuspielen, muss Rang drei belegt werden. Dazu genügt schon ein Remis in Slowenien, unabhängig vom Ausgang der anderen Partie. Komplett ausgeschieden aus dem Europapokal wäre der Revierclub nur bei einer Niederlage in Maribor.

