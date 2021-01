Schalke weist Spekulationen zurück: „Falschmeldung“

Von Schwäbische Zeitung

Die Last von Schnee kann Dächer beschädigen oder sogar einstürzen lassen. Darauf weisen die Feuerwehren im Landkreis Ravensburg in einer aktuellen Pressemitteilung hin. „Die Schneelast auf Dächern ist enorm, je nach Menge und abhängig von der Witterung kann sich eine zunächst unscheinbare Schneedecke in eine tonnenschwere Belastung wandeln“, heißt es. An privaten Gebäuden sind die Eigentümer für die Situation verantwortlich und sollten laut Pressemitteilung im akuten Gefahrenfall Experten hinzuziehen.