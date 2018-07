Schalke und Gazprom einigen sich bis 2017

Gelsenkirchen (dpa) - Der FC Schalke 04 und das russische Energieunternehmen Gazprom haben sich grundsätzlich auf eine weitere Zusammenarbeit verständigt. Der Fußball-Bundesligist verlängert den Vertrag mit seinem Hauptsponsor vorzeitig bis 30. Juni 2017.

Das teilte der Revierclub mit, nachdem sich die Verantwortlichen bei Gesprächen in Moskau geeinigt hatten. Gazprom ist seit November 2006 Schalker Hauptsponsor. Der Vertrag wäre am 30. Juni 2012 ausgelaufen. Zu den Modalitäten wurde nichts bekannt. Die Zuwendungen des Energiekonzerns dürften sich auf 13 bis 15 Millionen Euro jährlich belaufen. Für den Verein, der in seiner jüngsten Jahresbilanz für das Jahr 2010 Verbindlichkeiten von 155 Millionen Euro ausgewiesen hatte, bedeutet der neue Vertrag Planungssicherheit für die kommenden sechs Jahre.

Für Schalke führten der Aufsichtsratsvorsitzende Clemens Tönnies und Finanzvorstand Peter Peters die Verhandlungen mit dem Gazprom-Vorstandsvorsitzenden Alexej Miller und weiteren Führungsmitgliedern des Konzerns. Am Dienstagabend waren Tönnies und Miller zu Gast beim russischen Ministerpräsidenten Wladimir Putin.