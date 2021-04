Schalke schöpft Hoffnung: „Von Spiel zu Spiel gesteigert“

Der FC Schalke 04 schöpft vor dem Spiel beim SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) neue Hoffnung im Abstiegskampf.

„Man konnte sehen, dass wir uns von Spiel zu Spiel gesteigert haben. Und man sieht, dass die Mannschaft jetzt körperlich auf einem ganz guten Niveau ist. Erstmals seit langer Zeit sind wir mehr gelaufen als der Gegner. Wir konnten unseren Fans ein kleines Lächeln auf die Gesichtszüge zaubern“, sagte Trainer Dimitrios Grammozis mit Bezug auf den zweiten Saisonsieg des Bundesliga-Schlusslichts am vorigen Spieltag über den FC Augsburg.

Bei 13 Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz und noch sechs ausstehenden Spielen riet Grammozis jedoch zu einer nüchternen Sicht der Dinge: „Wir können alle auf die Tabelle schauen und müssen die Situation realistisch einschätzen. Wir müssen zweigleisig planen, das ist einfach Fakt. Und das passiert schon seit einigen Wochen. Es werden Gespräche mit den Spielern aus dem aktuellen Kader geführt, damit jeder seine Situation für die kommende Saison realistisch einschätzen kann.“

Grammozis hofft für die Partie gegen Freiburg auf ein Comeback von Mark Uth, der nach überstandener Blessur am Zeh wieder im Training ist. Noch keine Option ist Benito Raman (Rückenprobleme). „Es sieht so aus, dass er es nicht schafft, in das Aufgebot zu rutschen“, sagte der Coach.

