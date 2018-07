Schalke-Gegner Lyon nach Derby-Schlappe am Abgrund

Paris (dpa) - Schalkes Champions-League-Gegner Olympique Lyon hat auf seiner sportlichen Talfahrt den Tabellenkeller der französischen Fußball-Liga erreicht.

Der frühere Serienmeister der Jahre 2002 bis 2008 verlor das 100. Rhône-Derby daheim gegen Sensationsspitzenreiter AS Saint-Etienne mit 0:1 (0:0) und liegt nun mit fünf Punkten aus sieben Spielen auf Abstiegsplatz 19. „OL ist am Abgrund“, klagte die in Lyon erscheinende Zeitung „Le Progrès“. Rund 2500 Olympique-Fans harrten über eine Stunde nach dem Abpfiff noch auf den Rängen aus, um den Rausschmiss von Trainer Claude Puel zu fordern. „Puel raus“, grölten sie immer wieder.

Selbst ein Gesprächsangebot von Clubboss Jean-Michel Aulas, der zu später Stunde extra vor die Fans trat, konnte die Anhänger nicht beruhigen. Man habe ein Team mit großer Qualität und wolle in der Champions auf jeden Fall die zweite Runde erreichen, beteuerte Aulas, der Puel weiter sein Vertrauen aussprach. Medien schrieben, eine Entlassung des Trainers würde Lyon sehr teuer kommen. Puel lobte unterdessen seine Schützlinge und meinte, Fußball sei „zuweilen ungerecht“. „Ein Bravo Saint-Etienne: die haben uns gezeigt, wie man ohne Torchancen gewinnen kann“, sagte er ironisch.

Frankreichs Rekord-Meister AS Saint-Etienne erlebt in der Ligue 1 derweil eine Wiedergeburt. Erstmals nach 1982 ist man wieder ganz oben, von einem „Grünfieber“ schreibt die Sportzeitung „L'Équipe“. Vor 39 000 Zuschauern im Stade Gerland schoss Dimitri Payet mit einem Raketen-Freistoß aus 25 Metern in der 75. Spielminute das Tor des Abends. „Ich hatte nie geglaubt, dass wir hier würden gewinnen können“, gab ASSE-Coach Christophe Galtier zu. Der letzte Erfolg der Kicker aus der Arbeiterhochburg im bürgerlich geprägten Lyon lag 17 Jahre zurück. Im letzten Jahr waren die „Grünen“ dem Abstieg nur knapp entkommen. Der letzte von zehn Meistertiteln stammt aus 1981.

Mit 16 Punkten liegt der frühere Verein von Michel Platini weiter einen Zähler vor Stade Rennes, das beim OGC Nizza mit 2:1 gewann. Die Tore des Siegers schossen Stéphane Dalmat (6.) und der Kolumbianer Victor Hugo Montaño (70.), für Nizza traf Danijel Ljuboja (26.). Langsam in Schwung kommt Meister Olympique Marseille. Nach dem 2:1-Heimsieg über dem FC Sochaux, dem zweiten Triumph in Folge, kletterten die Südfranzosen mit elf Zählern hinter dem FC Toulouse (13 Punkte bei einem Spiel weniger) und Neuling FC Caen (12) auf Platz fünf. Die OM-Tore schossen Taye Taiwo (19.) und Lucho González (62.), Nicolas Maurice-Belay verkürzte in der 76. Minute.