Schalke fast ohne Sorgen - Mit 23 Spielern nach Berlin

Gelsenkirchen (dpa) - Der Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 ist am Mittwoch mit 23 Spielern zum DFB-Pokalfinale nach Berlin abgereist. Trainer Ralf Rangnick hat vor dem Endspiel an diesem Samstag gegen den Zweitligisten MSV Duisburg kaum Personalsorgen.

Er muss lediglich auf die angeschlagenen Nicolas Plestan (Prellung) und Anthony Annan (Zehenentzündung) sowie einige Langzeitverletzte verzichten. Nicht zur Verfügung stehen der Rumäne Ciprian Deac, auf den Rangnick freiwillig verzichtet, und Ali Karimi. Der Iraner sei aus persönlichen Gründen in dieser Woche in seine Heimat gereist, teilte der Club mit. In der Hauptstadt wollen die Königsblauen noch zweimal trainieren, die abschließende Einheit findet am Freitag im Olympiastadion statt. Vor der Abreise gab sich Rangnick optimistisch. „Wir müssen physisch präsent sein und das Duell gegen den MSV körperlich angehen, dann werden wir auch zum Erfolg kommen“, sagte der Fußballlehrer.