Schalke distanziert sich von Beleidigungen gegen Moukoko

Der FC Schalke 04 hat sich von beleidigenden Fan-Aussagen gegen das Dortmunder Fußball-Talent Youssoufa Moukoko distanziert.

„Bei allen Emotionen im Derby - solche Beleidigungen verurteilen wir aufs Schärfste und lehnen sie ausdrücklich ab“, teilten die Gelsenkirchener nach den Vorfällen beim 3:2-Erfolg des BVB im Spiel der Weststaffel der A-Junioren-Bundesliga mit.

Der 15 Jahre alte Moukoko, der zum Profi-Kader der Borussia zählt und nach seinem 16. Geburtstag im November in der Bundesliga debütieren soll, war nach seinen drei Treffern von Fans auf der Tribüne mehrfach beleidigt worden, wie auf einem Livestream des Spiels zu hören ist. Der FC Schalke kündigte via Twitter Konsequenzen an: „Wir werden die notwendigen Maßnahmen gemeinsam mit @s04fanbelange einleiten.“

