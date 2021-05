Von Schwäbische Zeitung

Gute Nachrichten für den Bodenseekreis: In der Region gilt ab Montag, 31. Mai, der Inzidenz-Status „unter 50“. Denn auch am Sonntag liegt die Sieben-Tages-Inzidenz mit 24,4 wieder unter 50. mit Damit stehen weitere Lockerungen für das öffentliche und private Leben an. Das teilt das Landratsamt in einer neuen Presseinformation am Sonntagmittag mit.

Testpflicht im Einzelhandel entfällt Laut der aktuell gültigen Corona-Verordnung des Landes können sich damit ab Montag zehn Personen aus insgesamt drei Haushalten privat oder öffentlich ...