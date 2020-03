Schachmann nach Paris-Nizza-Sieg: „Einen Traum erfüllt“

In Tuttlingen gibt es einen weiteren Corona-Fall, und zwar an einer Schule. Wie das Landratsamt am Samstag auf seiner Website bekanntgab, hat sich ein Schüler der Johann-Peter-Hebel-Schule mit dem Virus infiziert. Der Test sei am Samstag bestätigt worden. Aus diesem Grund soll die Schule nicht wie alle anderen Schulen im Land am Dienstag, sondern bereits am Montag geschlossen werden.

Die Johann-Peter-Hebel-Schule ist eine Einrichtung des Landkreises, an der Schüler mit geistigen Beeinträchtigungen unterrichtet werden.