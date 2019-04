Schachmann gewinnt Auftakt der Baskenland-Rundfahrt

Von Schwäbische Zeitung

Mit einem Hubschrauber hat die Polizei am Sonntag nach zwei Metalldieben gefahndet, ihre beiden Mittäter dagegen konnten am Tatort in Oggelshausen festgenommen werden.

Gegen 19 Uhr beobachtete ein Zeuge vier Personen auf einem Firmengelände in der Biberacher Straße. Die Männer hatten mehrere hundert Kilogramm Kupferkabel für den Transport bereitgestellt und verladen. Der Zeuge rief einen Bekannten, der zum Grundstück kam und daraufhin die Polizei alarmierte.