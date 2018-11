Schach-WM: Wieder Remis zwischen Carlsen und Caruana

Sie forderten Hunderte Euro von einem wildfremden Mann: Offenbar waren aggressive Bettlerinnen in Ravensburg unterwegs. Und das ist nicht die einzige Masche, mit der mutmaßliche Betrüger ans Geld von Passanten kommen wollen.

Ein 39-jähriger Ravensburger hat in letzter Zeit zwei besonders aufdringliche Bettlerinnen erlebt. Am vergangenen Samstag wurde der Mann von einer etwa 50-Jährigen angebettelt. „Mitten am Tag, ich bin gerade die Marktstraße hochgegangen“, sagt er.