Schach-Weltmeister Carlsen gewinnt in Baden-Baden

Von Deutsche Presse-Agentur

Der Bürgermeister der schwäbischen Stadt Lauingen an der Donau ist während einer Stadtratssitzung zusammengebrochen und kurz darauf gestorben. Wie die Kommune am Mittwoch mitteilte, war Wolfgang Schenk (SPD) am Dienstagabend 20 Minuten nach Beginn der Sitzung weggesackt. Zwei Stadträte hätten Erste Hilfe geleistet, sofort sei ein Notarzt alarmiert worden.

„Trotz intensiver Bemühungen vor Ort und später im Krankenhaus konnte Wolfgang Schenk leider nicht gerettet werden“, berichtete die Verwaltung.