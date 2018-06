Schöneborn führt Zehner-Team bei Fünfkampf-WM an

Berlin (dpa) - Olympiasiegerin Lena Schöneborn (Berlin) führt das deutsche Team bei der Weltmeisterschaft im Modernen Fünfkampf in Rom an. Der Verband hat jeweils fünf Damen und Herren nominiert.

Die WM beginnt am Montag mit der Damen-Staffel und endet am 13. Mai mit dem Herren-Finale. „Für Lena ist das ein Zwischenziel“, erläuterte Bundestrainerin Kim Raisner den Stellenwert der Titelkampfe rund drei Monate vor der Olympia-Entscheidung in London.

WM-Gold im Einzel fehlt Schöneborn noch in der Medaillensammlung. Die Wahl-Berlinerin hat das Olympia-Ticket für London bereits gelöst und kann relativ entspannt in der italienischen Hauptstadt an den Start gehen. Hinter ihr kämpfen Eva Trautmann (Darmstadt), Annika Schleu (Berlin) und Janine Kohlmann (Berlin) um die zweite Olympia-Fahrkarte. Alle drei sind in der internen Wertung des Deutschen Verbandes für Modernen Fünfkampf (DVMV) nur durch wenige Punkte getrennt.

Ähnlich sieht es bei den Herren aus. Steffen Gebhardt (Bensheim) ist bereits qualifiziert, Stefan Köllner (Potsdam), Delf Borrmann und Alexander Nobis (beide Berlin) können durch ein gutes Resultat in Rom wichtige Punkte sammeln. Das WM-Programm umfasst bis Mittwoch drei Entscheidungen in den nicht-olympischen Staffeln (Damen, Herren, Mixed), ehe es in den Einzel-Disziplinen mit Halbfinals und Finals richtig ernst wird.

„Das finde ich nicht gut“, kommentierte Raisner den ungewöhnlichen Zeitplan. Für den Mixed-Wettbewerb am Mittwoch hat der DVMF deshalb das Berliner Duo Claudia Knack/Christopher Link gemeldet, das in den Olympia-Planungen der Bundestrainer Kim Raisner (Damen) und Iri Zlatanow (Herren) keine Rolle spielt.