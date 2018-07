Schöneborn führt Damen-Quartett ins WM-Finale

Moskau (dpa) - Angeführt von Europameisterin Lena Schöneborn (Berlin/Bonn) haben alle deutschen Damen die erste Bewährungsprobe bei der Weltmeisterschaft im Modernen Fünfkampf bestanden.

Neben der Olympiasiegerin qualifizierten sich am Donnerstag in Moskau auch Annika Schleu (Berlin), Eva Trautmann (Darmstadt) und Janine Kohlmann (Neuss) für das Finale der besten 36 Mehrkämpferinnen. Es findet am Samstag in der Indoor-Arena „Olympisky“ statt.

Schöneborn startet nach der verletzungsbedingten Absage der Titelverteidigerin Amelie Cazé (Frankreich) als Top-Favoritin. Die Wahl-Berlinerin dämpfte aber wegen einer Fußverletzung, die sie sich vor zwei Wochen im Trainingslager in Polen zugezogen hatte, etwas die Erwartungen. „Ich habe meinen Knöchel getapt, das hat die Leistungen beim Schwimmen und Laufen beeinflusst“, berichtete die 25-Jährige. „Deshalb bin ich für Samstag nicht ganz so zuversichtlich, aber es kann alles passieren“.

In der Qualifikation reichte Schöneborn ein neunter Platz in ihrer Gruppe, um sich relativ locker für das Finale zu qualifizieren. Die anderen drei deutschen Teilnehmerinnen überzeugten vor allem im Combined, der Geländelauf und das Schießen mit der Laserpistole vereint.