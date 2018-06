Schädelbruch: Oaklands McCarthy nach Operation stabil

Leipzig (dpa) - Baseballer Brandon McCarthy der Oakland Athletics wurde im Spiel der nordamerikanischen Baseball-Profiliga MLB gegen die Los Angeles Angels so schwer von einem Ball am Kopf getroffen, dass er einen Schädelbruch, eine Hirnblutung und Hirnprellung erlitt.

Sein eigener Wurf wurde für den Pitcher so zum lebensgefährlichen Bumerang. Nach einer zweistündigen Operation liegt der 29-Jährige auf der Intensivstation, ist aber ansprechbar und bei Bewusstsein.

„Wird nicht schnell operiert, kann es jedoch tödlich enden“, sagte der behandelnde Arzt Geoffrey Manley dem „San Francisco Chronicle“. Durch das schnelle Handeln habe McCarthy gute Heilungschancen. „Die Heilung der Fraktur kann Monate dauern“, sagte Manley.

Oaklands Manager Billy Beane zeigte sich erleichtert. „Sein Zustand hat sich nach der OP verbessert, das macht uns Mut“, erklärte Beane. „Brandon ist stabil, wach und munter. Wir hoffen, dass er sich schnell erholt.“

McCarthy hatte am Mittwochabend im vierten Inning dem Rückschlag von Angels-Batter Erick Aybar nicht ausweichen können und wurde von dem Ball seitlich am Kopf getroffen. Er saß minutenlang benommen am Boden, ehe er auf eigenen Füßen das Spielfeld verließ. Danach wurde er ins Krankenhaus gebracht und operiert. Aybar will so schnell wie möglich mit McCarthy telefonieren. „Man fühlt sich wirklich schlecht. Man will niemanden am Kopf treffen. Hoffentlich kommt alles wieder in Ordnung“, sagte Aybar nach dem 7:1-Erfolg seines Teams.

Im Baseball sind die Schlagmänner durch einen Helm geschützt, die Werfer hingegen nicht. Die bei den Fans als Sammlerobjekte begehrten Lederbälle sind steinhart. Sie wiegen zwischen 141,7 Gramm und 148,8 Gramm. Die Pitcher erreichen Wurfgeschwindigkeiten von bis zu 160 Kilometer pro Stunde.

