SCC-Volleyballer gewinnen Hinspiel in Österreich

Hartberg/Berlin (dpa) - Die Volleyballer des SCC Berlin sind mit einem Sieg in Österreich in den Europapokal gestartet. Der deutsche Meister gewann das Zweitrunden-Hinspiel im Challenge Cup bei Außenseiter TSV Hartberg 3:0 (25:19, 25:20, 25:12).

Das Rückspiel findet am 9. Dezember in Berlin statt. In der ersten Runde hatte der SCC ein Freilos. Auch ohne Mittelblocker Jaromir Zachrich, der sich mit dem Schweinegrippe-Virus infiziert hat, erwischte der Bundesliga-Vierte in der Steiermark einen guten Start und holte sich danach auch den zunächst ausgeglichenen zweiten Satz. Nach einer schnellen 8:1- Führung im dritten Durchgang ließ sich der SCC den Erfolg nicht mehr nehmen und hat damit beste Aussichten auf das Weiterkommen.