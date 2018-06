SC Paderborn testet gegen drei ausländische Erstligisten

Fußball-Bundesligist SC Paderborn bestreitet während des Trainingslagers im österreichischen Achenkirch (21. bis 29. Juli) drei Testspiele gegen ausländische Erstligisten.

Nach Vereinsangaben trifft die Mannschaft des Aufsteigers am 23. Juli (16.00 Uhr) in Wörgl auf Athletic Bilbao aus Spanien, am 26. Juli (18.00 Uhr) ebenfalls in Wörgl auf Maccabi Haifa aus Israel und zum Abschluss am 28. Juli (18.00 Uhr) in Achenkirch auf den türkischen Verein Trabzonspor.