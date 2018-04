Savchenko/Massot wollen im Mai Zukunftspläne verraten

Die Eiskunstlauf-Olympiasieger Aljona Savchenko (34) und Bruno Massot (29) wollen sich im Mai zu ihrer sportlichen Zukunft äußern. Das teilte die Deutsche Eislauf-Union mit, ohne ein genaues Datum zu nennen.

In den kommenden Wochen nehmen die Goldmedaillengewinner der Winterspiele von Pyeongchang nicht an Wettkämpfen teil, sondern treten bei Schauveranstaltungen unter anderem in Japan und Italien auf. Die sportliche Zukunft der Weltmeister bleibt derweil ungewiss. „Wenn wir uns entschieden haben, werden wir es bekanntgeben“, hatte Savchenko am Dienstag in Oberstdorf gesagt.

Mitteilung zu der PK