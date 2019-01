Sandro Wagner geht nach China: 15 Millionen Argumente gegen sein Paradies

Sandro Wagner ist happy, durch und durch, am Ziel seiner sportlichen Träume. „Ich freue mich riesig, bin sehr glücklich, dass alles geklappt hat. Eine lange Reise geht für mich zu Ende.“ Der Mann ist angekommen, ist „wieder zu Hause, bei meinem Verein, in meiner Heimat“, sagt der Mittelstürmer. „Bayern ist der beste Verein in Deutschland und einer der besten der Welt.“ Kurz vor Weihnachten war das – 2017. Zwölf Millionen Euro Ablöse überwies der FC Bayern an die TSG Hoffenheim damals für den Ersatz von Torjäger Robert Lewandowski.

13 Monate später ist Sandro Wagner wieder weg. Unglücklich geschieden. Der 31-Jährige löste seinen bis 2020 datierten Vertrag bei seinem Jugend- und erklärten Lieblingsverein auf und wechselt mit sofortiger Wirkung zum chinesischen Erstligisten Tianjin Teda, trainiert von Uli Stielike (64), einst Assistent von DFB-Teamchef Erich Ribbeck und damals mit dem Faible für wild karierte Sakkos bekannt geworden. Abstiegskampf an der Ostküste Chinas – kann man mal machen für rund 7,5 Millionen Euro Honorar pro Jahr. Und das zwei Jahre lang. Netto. 15 Millionen Argumente gegen den Lieblingsverein. 15 Millionen Argumente für das Abenteuer Fernost. Wagner ist nun in einer Liga mit Weltklassetorjäger Lewandowski, nur auf die Einkünfte bezogen. Der Pole ist bei Bayern jetzt wieder der einzige gelernte Mittelstürmer, sollte er sich verletzen, müssten die Offensiv-Allrounder Thomas Müller oder Serge Gnabry die Rolle ausfüllen.

„Ich freue mich jetzt riesig auf China, ein Riesenabenteuer für mich und meine Familie. Nach Abwägung und Abstimmung vieler Dinge haben wir uns dazu entschlossen, gemeinsam nach China zu gehen“, sagte Wagner in „Bild“. Wir? „Meine ganze Familie und viele Freunde kommen mit. Gefühlt kommt jetzt halb München nach China.“ Als nächstes steht bei Tianjin ein Trainingslager in Spanien an, die Saison in der Chinese Super League beginnt erst im März. „Mein Plan war natürlich, länger in München zu bleiben und meine Karriere hier zu beenden. Ich liebe diesen Verein“, erklärte Wagner, „aber die Dinge haben sich leider anders entwickelt, das musste ich akzeptieren.“

Familie geht mit nach China

Er wurde schlicht nicht mehr gebraucht. Anders als in der vergangenen Rückrunde unter Jupp Heynckes (acht Ligatore, ein Champions-League-Treffer) als er vor allem in der Bundesliga dank der gefühlt seit Winter feststehenden Meisterschaft Lewandowski oft vertreten durfte. Aktuell hat Bayern sechs Punkte Rückstand auf Borussia Dortmund. Der 1-A-Torjäger wird in jedem Spiel gebraucht, bei beiden Rückrundenpartien hatte Niko Kovac nicht mal mehr Verwendung für Wagner im 18er-Kader. Teenager-Neuzugang Alphonso Davies (18) erhielt den Vorzug. Und selbst wenn Bayerns erklärter Wunschzugang, Chelseas 18-jähriger Flügelspieler Calölum Hudson-Odoi, diesen Winter nicht mehr kommen sollte, wären Wagners Einsatzchancen gering geblieben. Bitter für ihn. Vom Wohnort Unterhaching mit Frau Denise und den drei Kindern nach China. Klingt nach: Flucht aus seinem – theoretischen – Paradies.

Was für ein Absturz – rein sportlich. In Hoffenheim (50 Pflichtspiele, 18 Treffer) war der gebürtige Münchner Nationalspieler geworden, gewann den Confed-Cup 2017 als Oldie von Joachim Löws Perspektiv-Truppe. Noch im März 2018 machte der Spätberufene sein achtes Länderspiel (insgesamt fünf Tore) – es war sein letztes. Sein übermäßiges Selbstvertrauen („Ich bin in der Form meines Lebens, habe es verdient, da mitzufahren – und ich fahre da auch mit, da bin ich mir sicher.“) sowie seine zu große Klappe gegenüber Reportern („Ihr fragt den Hummels und Müller auch nicht jede Woche, ob sie zur WM mitfahren. Und genauso sehe ich das bei mir auch“) verhinderten seine erste WM-Teilnahme. Löw verzichtete auf Wagner, nahm VfB-Altstar Mario Gomez mit. Beleidigt trat Wagner – vorschnell – zurück. Ein kurzes Vergnügen im Nationaltrikot.

Nun wird er wieder zum Wandervogel, zehn Proficlubs hat er nun in seiner Vita stehen. Den China-Deal hat Wagners Berater Roman Rummenigge, der Sohn von Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz, abgewickelt. Und so ergibt sich am Ende des Tages doch eine Win-Win-Situation für alle: Bayern ist einen frustrierten Ersatzspieler los, kassiert für den Ü-30-Stürmer noch unverhoffte fünf Millionen Euro Ablöse. Wagner wiederum kassiert in China ein fürstliches Honorar und kann seinem Job nachgehen. Tore gegen den Abstieg. Den von Tianjin Teda.