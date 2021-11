Sandhausen-Quintett kehrt aus Corona-Quarantäne zurück

Ein Quintett des Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen nimmt nach seinen positiven Corona-Tests in der vergangenen Woche ab sofort die Arbeit wieder auf.

Bei den am Dienstag durchgeführten PCR-Tests habe es keine weiteren positiven Befunde gegeben, teilte Club mit. Zwei Spieler und drei Mitglieder des Trainer- und Betreuerstabs hätten demnach die Voraussetzungen für eine Rückkehr in den Trainingsbetrieb erfüllt. Spieler und Trainer, deren Tests in der Vorwoche negativ ausgefallen waren, hatten bereits am Dienstag wieder ein Gruppentraining bestritten.

Zwölf Spieler und sechs Personen aus dem Betreuerstab des SVS waren vorige Woche positiv auf das Coronavirus getestet worden und mussten sich in Quarantäne begeben. Die für vergangenen Sonntag angesetzte Partie beim Spitzenreiter FC St. Pauli war daraufhin abgesagt worden. Für die Betroffenen, die sich aktuell noch in Isolation befinden, sind für Donnerstag und Samstag weitere Testungen geplant. Der SVS soll nach der Länderspielpause am 19. November zunächst gegen den 1. FC Nürnberg antreten.

© dpa-infocom, dpa:211110-99-941259/2

Homepage SV Sandhausen

Mitteilung SV Sandhausen