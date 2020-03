San Jose Sharks droht Spielpause in der NHL

Die Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie haben nun auch die nordamerikanische Eishockey-Liga erreicht.

Die NHL und die San Jose Sharks kündigten an, sich bis Ende März an das Verbot von Massenveranstaltungen zu halten und drei Heimspiele abzusagen. Das Verbot hatte der Bezirk Santa Clara in Kalifornien als Reaktion auf die Auswirkungen des Sars-CoV-2 erlassen. „Wir arbeiten zusammen, um bis Ende des Monats eine angemessene Vorgehensweise für Heimspiele festzulegen“, teilte die Liga mit.

Das von der Gesundheitsbehörde in Santa Clara bekannt gegebene Verbot von öffentlichen Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen hat Auswirkungen auf die Spiele der Sharks im SAP Center gegen die Montreal Canadiens (19. März), die Boston Bruins (21. März) und die Arizona Coyotes (29. März). „Wir werden jede Veranstaltung, die für den Rest des Monats geplant ist, überprüfen, und in den kommenden Tagen ein Update geben. Wir wissen das Verständnis und die Geduld unserer Fans, Gäste und Partner in dieser beispiellosen Zeit zu schätzen“, hieß es in einer Mitteilung der Sharks.

Das Verbot war verhängt worden, nachdem im Landkreis fünf neue Fälle des Coronavirus gemeldet worden waren. Damit ist die Gesamtzahl der Fälle in Santa Clara County auf 43 gestiegen ist, berichteten die „Mercury News“.

Zu der Wahrscheinlichkeit, dass in der NHL Spiele ohne Zuschauer ausgetragen werden könnten, sagte Commissioner Gary Bettman: „Ich möchte keine Spekulationen oder Hysterie erzeugen. Es gibt offensichtlich eine Vielzahl von Konsequenzen, auf die wir uns möglicherweise einrichten müssen, und wir werden das zu gegebener Zeit tun.“

