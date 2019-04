Saison-Aus für Schalke-Stürmer: Uth muss operiert werden

Von Schwäbische Zeitung

Erneut ist bei Bauarbeiten in der Region der Strom ausgefallen. Am Dienstagvormittag um 8.08 Uhr „biss“ laut Netzte BW ein Bagger bei Tiefbauarbeiten im Westen Leutkirchs in ein 20 000-Volt-Erdkabel der Netze BW, das in Richtung Bad Wurzach führt. Der Kurzschluss sorgte im nahe gelegenen Umspannwerk dafür, dass alle Abgänge des Trafos beschädigt wurden, an dem das Mittelspannungsnetz für das Umland von Leutkirch hängt. Betroffen vom Stromausfall waren Anschlüsse von Aichstetten bis Ratzenried und von Kißlegg bis Kimratshofen (Altusried).