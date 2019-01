Südkorea bei Asien-Cup ohne Punktverlust ins Achtelfinale

Der Schock bei der Turngemeinde (TG) Biberach sitzt tief, die Trauer ist groß. Vier Skifahrer aus der Region sind am Samstag bei einem Lawinenabgang in Lech am Arlberg verunglückt. Drei von ihnen wurden tot geborgen, der Vierte wird noch immer vermisst. Die Suche nach dem 28-Jährigen konnte am Montag aufgrund schlechten Wetters nicht fortgesetzt werden.

Einer der Toten ist Vorstandsmitglied der Volksbank Allgäu-Oberschwaben (Leutkirch).