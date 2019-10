Südafrikas Springboks auf dem Weg ins Viertelfinale

Der zweimalige Champion Südafrika hat durch einen 49:3 (17:3)-Sieg über Italien bei der Rugby-Weltmeisterschaft in Japan die Chance auf einen weiteren Titel gewahrt.

Die „Springboks“ spielten nach einem Platzverweis gegen Andrea Lovotti in der zweiten Halbzeit lange in Überzahl. Die beiden Gegner führen mit je zehn Punkten die Gruppe B an. Die Italiener treffen allerdings am Samstag nächster Woche noch auf Topfavorit Neuseeland.

Die Südafrikaner treten in ihrem abschließenden Gruppenspiel am Dienstag gegen Kanada an.

