Südafrikaner Impey gewinnt vierte Etappe in Australien

Der südafrikanische Radprofi Daryl Impey hat bei der Tour Down Under in Australien die vierte Etappe für sich entschieden. Impey setzte sich nach 129 Kilometern von Unley nach Campbelltown im Sprint der Führungsgruppe durch.

Zweiter wurde der Neuseeländer Patrick Bevin, der damit die Spitze im Gesamtklassement verteidigte. Bevin liegt nun sieben Sekunden vor Impey. Das Rennen, das rings um die südaustralische Metropole Adelaide ausgetragen wird, endet an diesem Sonntag mit der sechsten Etappe.

