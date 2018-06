Süd- und Nordkorea wollen gemeinsame Teams bilden

Nach der Teilnahme Nordkoreas an den Olympischen Winterspielen in Südkorea wollen beide Länder ihre Zusammenarbeit im Sport bei den Asienspielen fortsetzen.

Vertreter beider Seiten hätten sich im Grenzort Panmunjom darauf geeinigt, bei den Kontinentalspielen im August in Indonesien in einigen Sportarten mit einem gemeinsamen Team anzutreten. Das berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap. Auch wollen die Athleten beider Länder wie schon bei den Winterspielen im Februar in Pyeongchang zur Eröffnung zusammen einlaufen.

Die Zusammenarbeit im Sport ist Teil der Vereinbarungen, die Süd- und Nordkorea bei einem Gipfeltreffen Ende April getroffen hatten.