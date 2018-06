Sönke Rothenberger siegt zum Auftakt der Dressur-DM

Topfavoritin Isabell Werth hat sich beim Auftakt der deutschen Dressur-Meisterschaft geschlagen geben müssen. Die erfolgreichste Dressurreiterin der Welt kam in Balve im Grand Prix nur auf Platz zwei. Der Sieg in der ersten Prüfung ging an Sönke Rothenberger.

Der 23 Jahre alte Reiter aus Bad Homburg gewann im Sattel von Cosmo mit 82,820 Prozent. Werth erhielt für ihren Ritt mit Weihegold 82,720 Prozent. Auf Platz drei kam Jessica von Bredow-Werndl aus Tuntenhausen mit Dalera (78,360). Der Grand Prix war die Qualifikation für die Special-Prüfung, in der der erste Titel vergeben wird. Eine weitere Meisterschafts-Entscheidung folgt am 10. Juni in der Kür.

Werth muss in Balve auf ihr Pferd Emilio verzichten. Der Wallach ist krank. Mit Emilio hatte die 48-Jährige im Vorjahr die Titel im Grand Prix Special und in der Kür gewonnen. Zuvor waren bereits die Starts von Dorothee Schneiders Showtime und Kristina Bröring-Sprehes Desperados wegen Verletzungen der Pferde abgesagt worden.

