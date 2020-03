Söder: Profi-Fußballer sollen auf Geld verzichten

Ein Grundschüler der Achtalschule in Baienfurt ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Deswegen hat Baienfurts Bürgermeister Günter A. Binder verfügt, dass alle Baienfurter Grundschüler ab sofort für 14 Tage in Quarantäne kommen, um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus in der Region zu verhindern. Insgesamt besuchen 274 Kinder die Baienfurter Grundschule. 69 Kinder kommen aus anderen Gemeinden. Die Schüler der Gemeinschaftsschule ab Klasse 5 sind nicht von der Quarantäne betroffen.