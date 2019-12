Russlands Handballerinnen gewinnen WM-Bronze

Im seidigen Nebelkleid eines nasskalten Herbstabends wirkt es tatsächlich wie ein kleines Märchenschloss: das Hotel Waldsee in Lindenberg. Seinen Namen hat es natürlich von dem Gewässer, an dessen Rand es so idyllisch liegt. Und obwohl das Allgäu nicht eben für seinen Fisch berühmt ist, nimmt Küchenchef Bodo Hartmann die Nähe zum Wasser als Anlass, sich diesem Thema intensiver zu widmen. Das schöne Restaurant im Parterre des Hauses atmet eine gewisse Nostalgie.