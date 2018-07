Russland und Mazedonien im Viertelfinale der EM

Vilnius (dpa) - Russland und Mazedonien haben bei der Basketball-Europameisterschaft in Litauen vorzeitig das Viertelfinale erreicht. Die Russen bezwangen am Donnerstag in Vilnius die Finnen mit 79:60 (33:20).

Mazedonien setzte sich in der Zwischenrunde gegen Georgien mit 65:63 (29:26) durch und buchte damit ebenfalls das Ticket für die Runde der besten Acht. Im dritten Spiel des Tages gewann Griechenland 69:60 (37:25) gegen Slowenien.

Bester Werfer der Russen beim klaren Sieg über die Finnen war der für die Utah Jazz in der NBA spielende Andrej Kirilenko mit 14 Punkten. Mit einer Schweigeminute wurde vor dem Tipp-Off der Opfer der Flugzeug-Katastrophe am Vortag gedacht. Russlands Trainer David Blatt hatte gesagt: „Meine Spieler waren natürlich sehr deprimiert, als sie die Bilder vom Absturz gesehen haben.“