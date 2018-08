Russin Kuznezowa gewinnt Tennisturnier in Washington

Die russische Tennisspielerin Swetlana Kuznezowa hat das Hartplatz-Turnier in Washington gewonnen. Die 33-Jährige besiegte im Finale die an Nummer sieben gesetzte Kroatin Donna Vekić in drei Sätzen mit 4:6, 7:6 (9:7), 6:2.

Die zweifache Grand-Slam-Gewinnerin musste vier Matchbälle abwehren, bevor sie nach etwas mehr als 2:30-Stunden ihren zweiten Citi-Open-Titel nach 2014 feiern konnte. Mit einem klaren Zweisatzsieg im Halbfinale gegen die Weltranglisten-91. Andrea Petkovic (6:2, 6:2) hatte sich Kuznezowa für das Finale des mit 250.000 US-Dollar (214.000 Euro) dotierten WTA-Turniers qualifiziert.

